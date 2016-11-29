Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны и МЧС направить в Сирию мобильные госпитали для оказания медицинской помощи местным жителям. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По его словам, эта задача должна быть выполнена в кратчайшие сроки.

Отмечается, что от Минобороны будет переброшен медицинский отряд специального назначения с многофункциональным госпиталем на 100 мест со специальным детским терапевтическим отделением. Суточная пропускная способность госпиталя — 420 человек.

МЧС перебросит в Сирию мобильный госпиталь на 50 мест для стационарного лечения и с возможностью оказания амбулаторной помощи 200 человек в сутки.

Ранее во вторник Минобороны сообщило, что сирийская армия «кардинально переломила» ситуацию в восточном Алеппо. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, половина территории восточной части города, которую в последние годы занимали боевики, полностью освобождена. Он отметил, что освобождены более 80 тысяч проживающих там сирийцев и десятки тысяч детей.