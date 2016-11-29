В министерстве иностранных дел России заявили, что решение властей Канады в очередной раз расширить санкции против российских официальных лиц не останется без ответа. Об этом сообщается на официальном сайте дипломатического ведомства.

«Вместо того, чтобы, наконец, заняться выправлением испорченных не по нашей вине двусторонних отношений, канадское правительство вновь покорно пошло на поводу у американской администрации Барака Обамы, сделавшей антироссийский курс одним из центральных направлений своей провальной внешней политики», — говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой.

В сообщении отмечается, что «данный недружественный шаг, как и прежде, без ответа не останется».

«При этом вся ответственность за негативные последствия целиком ложится на канадскую сторону», — добавили в МИД.

Во вторник власти Канады ввели санкции против 15 российских физических лиц, в том числе шести депутатов Госдумы от Крыма.

«Канада предприняла ряд шагов, направленных на поддержку украинского народа в их работе по восстановлению политической и экономической стабильности, включая введение санкций в отношении лиц, ответственных за продолжающийся кризис», – заявила министр иностранных дел Канады Стефана Диона.

Ранее санкционные списки расширили Соединенные Штаты и Евросоюз. В частности, под ограничительные меры попали Константин Бахарев, Андрей Козенко, Светлана Савченко, Павел Шперов, Дмитрий Белик и бывший заместитель председателя правительства Крыма Руслан Бальбек.