Верховный суд России отказал партии «Яблоко» в удовлетворении иска об отмене постановления Центризбиркома от 23 сентября об итогах выборов в Госдуму.

Представитель «Яблока» Алексей Сюзюмов на заседании просил суд учесть многочисленные сведения о нарушениях, которые партии удалось собрать за последние месяцы, среди них: протоколы с избирательных участков, обращения ЦИК в Следственный комитет, записи с видеокамер, зафиксировавших нарушения.

По мнению представителей «Яблока», в предвыборной период было нарушено положение закона об агитации: речь идет о двух выпусках газеты «Столица Единой России», каждый из которых вышел тиражом в миллион экземпляров (Роскомнадзор, напомним, оштрафовал издание за нарушение закона о СМИ — ред.)

В партии также рассказали о нарушениях, зафиксированных в день выборов. Среди них — вбросы пачек бюллетеней, массовые голосования по открепительным удостоверениям, удаление с участков членов комиссий.

Представитель Центризбиркома Дмитрий Воронин в суде заметил, что иск партии в Верховный суд ничем не отличается от жалобы, поданной «Яблоком» в сам ЦИК. «Кроме слов ни одного мало-мальски стоящего доказательства политическая партия не представила ни ЦИК, ни уважаемому суду», — заявил он.

«Даже если десять человек напишут заявления о летающих тарелках, это не позволяет рассмотреть эти заявления в высшей судебной инстанции»

Воронин указал на нелогичность действий партии: по его мнению, представителям «Яблока» нужно было самостоятельно обращаться в районные суды и требовать возбуждения дел по всем указанным в иске нарушениям, а не решать вопрос сразу в Верховном суде, «не обладая доказательной базой».

«Даже если десять человек напишут заявления о летающих тарелках, это не позволяет рассмотреть эти заявления в высшей судебной инстанции. Оснований считать, что нарушения на сентябрьских выборах были массовыми, в ЦИК не видят», — заключил он.

Представитель ЦИК Александр Кинев, возглавляющий рабочую группу по проверке нарушений, в разговоре с «Новой газетой» отметил, что из 26 эпизодов, указанных в жалобе «Яблока», 19 не нашли подтверждения, четыре подтвердились, но «были приняты меры, и нарушения не повлияли на итоги голосования». По оставшимся эпизодам правоохранительные органы проводят проверку.

Заместитель председателя «Яблока» Николай Рыбаков, выслушав решение Верховного суда, сообщил, что теперь партия намерена добиваться справедливости на уровне региональных судов.

«Яблоко», напомним, уже не в первый раз пытается оспорить в суде результаты выборов в Госдуму. Однако выиграть не получилось ни разу.

В минувший понедельник стало известно, что и партия «Парнас» собирается обратиться в Верховный суд с иском об отмене выборов. Согласно законодательству, у партии на это есть три месяца после официального объявления результатов выборов.