Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что дискуссия о понижении температуры воды в системе горячего водоснабжения закрыта, передает Интерфакс.

«Действительно, такая информация была опубликована, но сразу хочу сказать, что таких решений нет. Я собирал специалистов, экспертов и коллег в правительстве, которые отвечают за это направление, и общий вывод такой: делать этого не следует. Иными словами, изменения в СанПиН мы принимать не будем, менять температуру не будем, все останется как есть сегодня», — сказал он.

Накануне стало известно, что министерство здравоохранения России не поддерживало инициативу по снижению температуры горячей воды в водопроводах жилых домов с 60 до 50 градусов.

Спикер ведомства рассказал, что по поручению Минздрава НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды провел исследования, показавшие что снижение температуры горячей воды в домах возможно, но при соблюдении очень строгих технических условий.

В исследовании, направленном в Роспотребнадзор, говорится о том, что необходимо периодически повышать температуру воды до 70 градусов.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор готовит проект нормативного правового акта, предусматривающего возможность снижения температуры горячей воды в квартирах до 50 градусов.