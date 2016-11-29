Парламент Азербайджана принял поправки в Уголовный кодекс, согласно которым попытки опорочить или унизить честь и достоинство президента страны будут наказываться лишением свободы. Об этом сообщает Интерфакс-Азербайджан.

С инициативой внести изменения в уголовное законодательство выступил генеральный прокурор Азерабайджана Закир Гарапов.

Новые поправки предполагают, что унижение или оскорбление чести и достоинства главы государства в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или в СМИ будет наказываться лишением свободы на срок до года. Оскорбления президента Азербайджана «в случае публичного распространения в информационных интернет-ресурсах» будут наказываться лишением свободы на срок до двух лет.

В случае, если оскорбления будут распространяться в интернете с поддельных профилей и аккаунтов, будет применяться наказание в виде лишения свобод до трех лет. При отягчающих обстоятельствах наказание может составить от трех до пяти лет заключения.