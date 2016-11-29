Доклад о правах человека в России подготовит фирма, специализирующаяся на пошиве одежды. Об этом пишет «Независимая газета».

К участию в конкурсе на сайте госзакупок, объявленному Общественной палатой (ОП), не допустили такие организации, как «Мемориал», Московская Хельсинкская группа, «Комитет за права человека». Единственным конкурентом фирмы по пошиву одежды оказалось рекламное агентство, связанное с похоронными бюро.

Между тем, на подготовку доклада Общественная палата выделила 4,5 млн рублей.

Партия «Яблоко» уже подготовила обращение к секретарю ОП Александру Бречалову с требованием предоставить информацию о будущих авторах доклада, в частности их имена и должности.

Представитель Московской Хельсинской группы Валерий Борщев в комментарии изданию заявил, что независимых правозащитников специально не допускают к деньгам ОП, чтобы они «не написали ничего лишнего». Он отметил, что предыдущие доклады тоже носили скорее имитационный характер.

На сайте Общественной палаты отмечается, что «Мемориал», «Московская Хельсинкская группа», «Комитет за права человека» ни разу не подавали заявок на участие в подобных конкурсах.

«Общественная палата России не может запретить участвовать и, более того, приглашает все заинтересованные организации и, в частности, представителя «Московской Хельсинкской группы» Валерия Борщева принять участие в тендерах на выполнение различных услуг для обеспечения нужд Общественной палаты РФ — от обслуживания здания до отправки почтовых отправлений», — говорится в сообщении.