Задержание проводила полиция в центре Москвы, на улице Покровка.

Адвокат Киркорова Александр Добровинский подтвердил журналистам, что адвокат задержан. По его словам, речь идет об одном миллионе евро.

Как сообщает ТАСС, ранее Филипп Киркоров написал заявление о вымогательстве Дидье Маруани и адвокатом Игорем Труновым.

Ранее Маруани обвинил Киркорова в плагиате, а 28 ноября адвокат Трунов заявил, что стороны подпишут мировое соглашение. Он отметил, что Киркоров признал факт плагиата и согласился выплатить компенсацию. Позже адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил, что договоренностей не было.

Певец Филипп Киркоров обратился в полицию с заявлением о вымогательстве лидером французской музыкальной группы Space Дидье Маруани и юристом Игорем Труновым. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/proisshestviya/3824199

Певец Филипп Киркоров обратился в полицию с заявлением о вымогательстве лидером французской музыкальной группы Space Дидье Маруани и юристом Игорем Труновым. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/proisshestviya/3824199

Певец Филипп Киркоров обратился в полицию с заявлением о вымогательстве лидером французской музыкальной группы Space Дидье Маруани и юристом Игорем Труновым. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/proisshestviya/3824199

Певец Филипп Киркоров обратился в полицию с заявлением о вымогательстве лидером французской музыкальной группы Space Дидье Маруани и юристом Игорем Труновым. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/proisshestviya/3824199