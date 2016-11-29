Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что отмена антироссийских санкций является контрпродуктивным шагом. Об этом сообщает Reuters.

«Это ослабит усилия по урегулированию конфликта (на Донбассе — ред.) и стало бы победой для тех, кто ставит под угрозу безопасность страны (Украины — ред.)», — заявил Эро перед началом переговоров «нормандской четверки» в Минске.

По его словам, отказ от выполнения минских соглашений стал бы стратегической ошибкой.

Ранее в ноябре в на встрече в Берлине президент США и европейские лидеры предварительно договорились, что санкции в отношении России из-за ситуации на Украине необходимо продлить.

Напомним, санкции в отношении России были введены США и Европейским союзом в 2014 году. 1 июля 2016 года Евросоюз официально продлил экономические секторальные санкции в отношении России на шесть месяцев, до 31 января 2017 года.

Отмена этих ограничительных мер традиционно увязывается с выполнением Москвой минских соглашений по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Речь идет о прекращении огня, отводе тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, а также проведении конституционной реформы на Украине.