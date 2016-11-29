Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Леонид Слуцкий может объявить о своей отставке в начале декабря. Об этом пишет Р-Спорт со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Последнее время ходило достаточно много разговоров о возможном уходе Слуцкого с поста главного тренера, при этом инициатива исходит непосредственно от Леонида Викторовича. Окончательное решение в данной ситуации принимать ему. С большой долей вероятности уже 7 декабря в Лондоне после матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» он может объявить о том, что покидает клуб», – сказал собеседник агентства.

7 декабря ЦСКА сыграет в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с английским «Тоттенхемом», после чего футболисты уйдут в отпуск.

Леонид Слуцкий возглавляет ЦСКА с 2009 года. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, два раза выигрывала Кубок России и Суперкубок страны.

Ранее Слуцкий руководил российской сборной по футболу. После поражения от сборной Уэльса (0:3) на Евро-2016 во Франции он заявил о своем уходе с поста тренера национальной команды.

«Думаю, после Евро-2016 необходимо, чтобы кто-то другой подготовил сборную к важным турнирам, которые пройдут в России в ближайшее время», — сказал он.