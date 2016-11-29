Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что никаких прорывов на встрече глав МИД «нормандской четверки» в Минске достигнуто не было, передает РИА Новости.

«На рабочем уровне не получается пока даже согласовать последовательность шагов, прежде всего, в сфере безопасности и в сфере политических реформ», — сказал он.

Лавров отметил, что реализация минских договоренностей «буксует»

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро перед началом переговоров «нормандской четверки» заявил, что отмена антироссийских санкций является контрпродуктивным шагом, так как ослабит усилия по урегулированию конфликта на Донбассе. По его словам, отказ от выполнения минских соглашений стал бы стратегической ошибкой.

Отмена санкций Евросоюза, введенных в отношении России, традиционно увязывается с выполнением Москвой минских соглашений по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Речь идет о прекращении огня, отводе тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, а также проведении конституционной реформы на Украине.