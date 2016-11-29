Художественный совет «Ленкома» снял спектакль «Князь» с репертуара театра. Об этом на личной странице в фейсбуке сообщил режиссер спектакля Константин Богомолов.

«Я получил информацию и затем подтверждение о решении художественного руководства театра «Ленком» снять спектакль «Князь» с репертуара. В связи с этим спектакль в декабре будет последним», .— написал он.

«Я благодарен Марку Анатольевичу за смелость принять этот спектакль в репертуар и, бесконечно уважая этого человека, склоняю голову перед любыми его решениями. Уверен, что эта работа когда-нибудь снова оживет на иных площадках. Давайте не будем обсуждать случившееся. Все рассудит время», — добавил режиссер.

Спектакль «Князь» поставлен по роману Федора Достоевского «Идиот».