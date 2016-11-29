Певец Филипп Киркоров заявил изданию Life, что вынужден был обратиться в полицию из-за «потоков лжи» и обвинений музыканта Дидье Маруани.

«Я все это время молчал, это было настолько абсурдно для меня, все эти претензии, обвинения, столько потока лжи в мой адрес, который предъявлял этот композитор. Просто моя чаша терпения была переполнена, когда это перешло все грани дозволенного и законного. Когда-то этому должен был настать конец. Сегодня это произошло», — сказал он.

Как отметил Киркоров, конфликт с Маруани вынудил его «попросить защиты у государства».

Во вторник стало известно, что на улице Покровка в центре Москвы полиция задержала композитора Дидье Маруани и адвоката Игоря Трунова из-за заявления Филиппа Киркорова о вымогательстве со стороны зарубежного музыканта.

Ранее Маруани обвинил Киркорова в плагиате, а 28 ноября адвокат Трунов заявил, что стороны подпишут мировое соглашение. Он отметил, что Киркоров признал факт плагиата и согласился выплатить компенсацию. Позже адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил, что договоренностей не было.