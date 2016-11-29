Должность министра экономического развития может занять губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники.

По данным издания, его кандидатуру лоббирует одна из властных групп при помощи федерального телевидения. Именно продвижением Якушева на пост министра собеседники «Дождя» объяснили сюжет, который в воскресенье вышел на государственном канале «Россия 1».

Так, в итоговой программе Дмитрия Киселева «Вести недели» вышел не имеющий информационного повода материал о Тюменской области.

«Тюменская область. Не объединить ли успешных регион с соседями в интересах ускоренного развития», — анонсировал сюжет Киселев.

При этом один из источников «Дождя» утверждает, что тюменский губернатор вряд ли хочет переходить на пост министра.

Помимо Якушева, пишет издание, на пост главы Минэкономразвития претендуют еще два кандидата: первый замглавы аппарата правительства Максим Акимов и глава Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин. Отмечается, что на место министра могли бы претендовать заместители министра Евгений Елин (он исполняет сейчас обязанности министра) и Станислав Воскресенский.

Должность министра экономического развития освободилась после того, как президент России Владимир Путин уволил с поста Алексея Улюкаева в связи с утратой доверия.

Напомним, Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере с вымогательством. По версии следствия, Улюкаев незаконно потребовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение, позволившее «Роснефти» приобрести государственный пакет акций «Башнефти».

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