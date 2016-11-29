Украина объявила опасные для полетов гражданской авиации зоны над Крымом. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

«Новые опасные зоны установлены в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моря и частично над черноморскими территориальными водами Российской Федерации к юго-западу и юго-востоку от полуострова Крым. Причина установления новых опасных зон в НОТАМах не указана», — говорится в сообщении Росавиации.

Как отметили в ведомстве, «украинская сторона предприняла очередную необъяснимую попытку «влезть» в суверенное воздушное пространство России» на расстояние от 11 до 18 километров со стороны нейтральных вод.

В сообщении Росавиации поясняется, что полетам над Крымом ничего не угрожает, воздушное пространство над полуостровом закрыто не будет.

«Очевидно, что политически мотивированные действия украинской стороны переходят за грань разумного и носят исключительно провокационный характер», — пояснили в ведомстве.

Украина несколько дней назад уже объявляла некоторые участки воздушного пространства над Черным морем к западу от побережья полуострова Крым, в том числе 6 морских миль (12 км) в территориальных водах России, зоной ракетных стрельб.