Видеохостинговый сервис YouTube может уйти из России в случае принятия Госдумой законопроекта об ограничении иностранного участия в аудиовизуальных сервисах. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные правового комитета Медиакоммуникационного союза.

Как отмечает издание, проект закона предполагает ограничение до 20% доли иностранного капитала в компаниях, предоставляющих аудиовизуальные сервисы и имеющих ежедневную аудиторию более 100 тысяч пользователей.

Основной целью законопроекта являются онлайн-кинотеатры.По данным газеты, поправки были инициированы «Газпром-медиа» и «СТС Медиа». Собеседник издания отметил, что их готовили специально против американского видеосервиса Netflix, однако под норму закона попадает и YouTube.

По словам собеседника «Коммерсанта», уход YouTube на зарубежные площадки «приведет к резкому возрастанию валютных затрат всех операторов связи и ухудшению качества услуг», так как более трети общего потребления трафика российскими пользователями приходится на YouTube. В Медиакоммуникационном союзе объясняют, что на YouTube размещается как профессиональный, так и любительский контент, и отделить их в рамках одного сервиса невозможно. В этом случае YouTube может либо создать дополнительную инфраструктуру, либо переход на зарубежные площадки.

Напомним, с инициативой ограничить иностранное участие в онлайн-кинотеатрах, как на радио и телевидении, в конце ноября выступили депутат от ЛДПР Андрей Луговой и бывший министр связи Чечни Шамсаил Саралиев. Согласно законопроекту, владельцы онлайн-кинотеатров фактически приравниваются к СМИ: иностранное владение такими сервисами ограничивается 20%.

Видеосервисы должны будут регистрироваться в реестре Роскомнадзора, а также заранее проверять загружаемый контент на предмет соблюдения законодательства, и удалять неактуальный или недостоверный контент о пользователях по их просьбе. Кроме этого, онлайн-кинотеатрам запретят предвыборную агитации.