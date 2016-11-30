Полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела о вымогательстве в отношении лидера французской группы Space Дидье Маруани и юриста Игоря Трунова по заявлению певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время полиция пока не видит оснований для возбуждения уголовного дела против Маруани и Трунова», - рассказал собеседник агентства, добавив, что доследственная проверка по заявлению Киркорова еще не завершена и окончательное решение будет принято по ее итогам.

Ночью полиция отпустила юриста Трунова и Маруани. Как рассказала представитель Трунова Людмила Айвар, Дидье не отдали телефон и ждут его завтра для дачи объяснений, которые он не смог дать из-за отсутствия представителя консульства.

Во вторник стало известно, что на улице Покровка в центре Москвы полиция задержала композитора Дидье Маруани и юриста Игоря Трунова из-за заявления Филиппа Киркорова о вымогательстве со стороны зарубежного музыканта. Лидер группы Space требовал запретить Киркорову выступать с композицией «Жестокая любовь», которая, по его словам, является переработкой его «Symphonic Space Dream», и потребовал возместить ущерб в размере 75,34 млн рублей.

До инцидента Трунов заявлял, что Киркоров признал факт плагиата и согласился выплатить компенсацию,и стороны в ближайшее время подпишут мировое соглашение.

Позже адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил, что никаких договоренностей не было. По его словам, от лица Киркорова пранкеры Вован и Лексус позвонили Маруани и предложили помочь закрыть дело о плагиате за миллион евро. После того, как пранкеры обговорили условия сделки, они связались с Добровинским и «все ему рассказали». Затем Киркоров написал заявление в полицию на Маруани и Трунова и поучаствовал в следственном эксперименте.