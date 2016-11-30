Российский актер Иван Охлобыстин попросил предоставить ему гражданство самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на советника главы ДНР Александра Казакова.

По словам Казакова, артист написал прошение на имя главы ДНР Александра Захарченко прямо на сцене, во время выступления в Ростове-на-Дону.

Напомним, что с 2014 года Охлобыстину запрещен въезд на территорию Украины, а комиссия по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино Украины запретила показывать на Украине 71 кинофильм и телесериал с участием Охлобыстина.

Актер также включен в «черный список» деятелей культуры, который, по версии украинского Минкульта, угрожают национальной безопасности страны. Помимо Охлобыстина, в список включен Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Николай Расторгуев, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Григорий Лепс, Жерар Депардье и другие.