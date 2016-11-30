Минэкономразвития совместно с ФСБ и Генпрокуратурой подготовило законопроект, ужесточающий контроль за госзакупками, пишут «Ведомости».

Ведомства предлагают обязать поставщиков раскрывать имена своих истинных бенефициаров, а также считать им любого, кто может контролировать действия компании. По нынешнему законодательству, к этой категории можно относить только владельцев более 10% голосующих акций или уставного капитала.

Помимо этого, МЭР предлагает расширить понятие конфликта интересов: заказчик и выгодоприобретатель не должны быть супругами или близкими родственниками, а также не должны жить вместе и быть фиктивно разведенными. Сейчас конфликтом интересов считаются только ситуации с участием супругов и близких родственников. Как отмечает издание, с этим предложением выступила ФСБ.

Ранее министр по делам открытого правительства Михаил Абызов направил письмо первому заместителю председателя правительства Игорю Шувалову, в котором предложил передать Минфину контроль за госзакупками. На данный момент систему закупок регулирует Минэкономразвития.

По мнению Абызова, это позволит быстрее завершать работу над каталогом закупаемых товаров, приведет к повышению эффективности контроля, росту конкуренции на торгах и снижению цен. Помимо прочего, Минфин сможет принудительно возвращать в бюджет экономию, полученную при закупках.