Российская экономика преодолела шок от падения цен на нефть и санкций и начала подавать признаки восстановления. К такому выводу пришли специалисты Международного валютного фонда (МВФ).

По мнению экспертов, в 2017 году российская экономика продемонстрирует рост на 1,1 процента, не смотря на то, что в этом году ожидается сокращение экономики на 0,6%. Это будет обусловлено, в том числе, ростом цен на нефть.

Как отметили в МВФ, власти «проводят необходимую и амбициозную среднесрочную программу фискальной консолидации», чтобы приспособиться к снизившимся ценам на нефть. К тому же специалисты фонда отметили замедление инфляции в России до 5,6 процента в год с перспективой дальнейшего снижения.

Вместе с тем МВФ вновь указал на необходимость проведения в России структурных реформ, включая реформу пенсионной системы, налоговых льгот и субсидий.

В ноябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что кредитная организация оценивает потенциальные темпы роста экономики ниже 2%, если не будут осуществлены структурные изменения. По ее словам, что в ближайшие три года Россия будет находится в непростых внутренних и внешних условиях. Восстановление экономики может занять больше времени, чем после кризиса 2008-2009 года, однако в 2017 году ЦБ ожидает небольшой прирост ВВП.