Видеохостинговый сервис YouTube не попадает под ограничения законопроекта о регулировании онлайн-кинотеатров. Об этом агентству RNS заявил замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

По его словам, ограничения, предусмотренные в законопроекте, не распространяются на сервисы, где размещен преимущественно пользовательский контент. Несмотря на то, что в Youtube есть и профессиональный контент, его наличие — это не повод для ограничений, отметил замминистра, подчеркнув, что «вопрос в специализации сервиса».

«Мы можем официально заявить, что все разговоры про то, что YouTube попадает под ограничения, — не имеют ничего общего с реальностью. YouTube под эти ограничения не попадает», — заявил Волин.

«А то, что мы увидели, — это паническое прочтение юристами, которые живут по принципу, что ничего нельзя, и поэтому пугают и себя, и других», — резюмировал замминистра.

Ранее в среду «Коммерсант» со ссылкой на правовой комитет Медиакоммуникационного союза сообщил, что YouTube может уйти из России в случае принятия Госдумой законопроекта об ограничении иностранного участия в аудиовизуальных сервисах. В Медиакоммуникационном союзе пояснили, что на YouTube размещается как профессиональный, так и любительский контент, и отделить их в рамках одного сервиса невозможно.

Напомним, с инициативой ограничить иностранное участие в онлайн-кинотеатрах, как на радио и телевидении, в конце ноября выступили депутат от ЛДПР Андрей Луговой и бывший министр связи Чечни Шамсаил Саралиев. Согласно законопроекту, владельцы онлайн-кинотеатров фактически приравниваются к СМИ: иностранное владение такими сервисами ограничивается 20%.

Видеосервисы должны будут регистрироваться в реестре Роскомнадзора, а также заранее проверять загружаемый контент на предмет соблюдения законодательства, и удалять неактуальный или недостоверный контент о пользователях по их просьбе. Кроме этого, онлайн-кинотеатрам запретят предвыборную агитации.