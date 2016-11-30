Высказывания президента Турции Реджепа Эрдогана о президенте Сирии Башаре Асаде станут темой для обсуждения в ходе визита главы МИД Сергея Лаврова в Турцию. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, передает ТАСС.

«Будет хорошая тема для прояснения намерений», — заявил Богданов.

В свою очередь, сенатор Алексей Пушков назвал цель Турции свергнуть президента Асада невыполнимой.

«Эрдоган заявил: турецкие войска вошли в Сирию с целью свергнуть Асада. Но эта цель не выглядит выполнимой. Очень похоже на политическую риторику», — написал Пушков в твиттере.

Напомним, накануне Эрдоган заявил, что Турция начала в Сирии военную операцию, чтобы положить конец режиму Башара Асада.

«Почему мы вошли? Мы не претендуем на сирийскую землю. Это для того, чтобы земли принадлежали своим настоящим хозяевам. Для того, чтобы сказать, что мы там для восстановления справедливости. Мы вошли туда, чтобы положить конец тирану Асаду, который устроил в стране государственный террор. Других причин не было», - заявил турецкий лидер.

По его словам, за время войны в Сирии погибли почти миллион человек. Турецкая сторона выступала за «терпение», в итоге была вынуждена войти в Сирию вместе Свободной сирийской армией, заявил Эрдоган.