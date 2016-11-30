Российский актер Иван Охлобыстин стал гражданином самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Глава ДНР Александр Захарченко на официальной церемонии зачитал присутствующим заявление актера на предоставление ему гражданства и под аплодисменты вручил ему паспорт.

«Слава Донецкой Народной Республике, Слава Русскому миру», — сказал Охлобыстин.

Ранее стало известно, что Охлобыстин во время выступления в Ростове-на-Дону, прямо на сцене написал прошение о гражданстве на имя главы ДНР.

Напомним, что с 2014 года Охлобыстину запрещен въезд на территорию Украины, а комиссия по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Госкино Украины запретила показывать на Украине 71 кинофильм и телесериал с участием Охлобыстина.

Актер также включен в «черный список» деятелей культуры, который, по версии украинского Минкульта, угрожают национальной безопасности страны. Помимо Охлобыстина, в список включен Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Николай Расторгуев, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Григорий Лепс, Жерар Депардье и другие.