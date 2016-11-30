Суд Евросоюза признал необоснованными часть санкций против российского бизнесмена Аркадия Ротенберга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике суда.

Таким образом, суд частично удовлетворил жалобу бизнесмена на персональные санкции, введенные в отношении него после присоединения Крыма.

«Сегодняшним решением Трибунал частично одобрил иск господина Ротенберга об отмене (санкций). Он аннулировал ограничительные меры, действовавшие с 31 июля 2014 года по 14 марта 2015 года, но подтвердил их (действие) за период от 15 марта 2015 года по 15 сентября 2016 года», — говорится в решении суда.

Вместе с тем, бизнесмену не позволят разморозить свои активы в Европе, так как скорректированные в марте 2015 года основания для включения российского бизнесмена в санкционный список, отмечает суд, носят законный характер.

Ранее Ротенберг подавал жалобу в суд, в которой отмечал, что санкции нарушают его права на защиту собственности, частной жизни и ведение бизнеса, в связи с чем требовал отменить их и компенсировать ущерб.

Евросоюз ввел санкции против миллиардера Аркадия Ротенберга в конце июля 2014 года после присоединения Крыма к России. Причиной введения органичительных мер стал тот факт, что принадлежащая бизнесмену компания «Гипротрансмост» выиграла тендер на проектирование Керченского моста. Бизнесмену был закрыт въезд в страны Евросоюза, а размещенные в европейских банках активы были арестованы.

В октябре того же года он обратился в люксембургский суд, требуя пересмотреть решение о продлении санкций. Первые слушания по жалобе Ротенберга прошли летом этого года. Вслед за Ротенбергом оспорить введение санкций также решили «Роснефть», банки ВЭБ, ВТБ и «Сбербанк», а также «Газпром нефть».