Следователи допросили бывшего заместителя министра спорта Юрия Нагорных и экс-советника министра спорта по антидопинговым вопросам Наталью Желанову по делу о применении допинга. Об этом сообщил заместитель председателя Следственного комитета России Илья Лазутов, передает ТАСС.

«В ходе расследования по Родченкову проверяются все причастные. Изучаются доводы о вскрытии тары и подмене допинг-проб. Дали показания ответственные должностные лица Минспорта РФ, РУСАДА», — рассказали в ведомстве.

Представитель ведомства отметил, что в рамках дела были допрошены боле 50 спортсменов, тренеров и спортивных менеджеров, а также другие сотрудники Минспорта.

По словам Лазутова, некоторые спортсмены рассказали, что бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков склонял их к употреблению неизвестных препаратов. По версии следствия, речь может идти о криминальных схемах.

«Не представляем, как можно верить показаниям человека, который подозревается в совершении преступлений», — заявил замглавы СК.

Напомним, и Нагорных, и Желанову отстранили от должности в июле этого года после допингового скандала. Их имена фигурировали в докладе о применении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде-2014 в Сочи.

18 июля Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало доклад о применении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде-2014 в Сочи. Агентство подтвердило заявление бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, ранее рассказавшего The New York Times, что не меньше 15 российских спортсменов, выигравших медали в Сочи, употребляли допинг.