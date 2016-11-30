Губернатор Московской области Андрей Воробьев не назначил сопредседателя движения «Голос» Андрея Бузина в состав избирательной комиссии Московской области, несмотря на рекомендацию Центризбиркома России.

Согласно закону, московская областная дума и правительство Московской области обязаны назначить по одному члену комиссии на основе предложений ЦИК. Председатель ЦИК Элла Памфилова после предварительной консультации с губернатором, рекомендовала кандидатуру Бузина на пост зампреда областной комиссии. Однако в опубликованном постановлении Воробьева о назначении семи членов областной комиссии, Бузина не оказалось.

Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на вице-губернатора Московской области Наталью Виртуозову, решение не включать Андрея Бузина в состав облизбиркома было принято из-за того, что ему предложили другое место работы.

«В подмосковном правительстве пришли к выводу, что ему было бы трудно совмещать две должности», — говорится в публикации.

Речь идет о назначении Бузина главой экспертно-консультационной группы, которая создана при председателе ЦИК «с целью подготовки рекомендаций по разработке нормативных актов».

«Это полная чепуха, вызов здравому смыслу. Две этих должности очень хорошо совмещаются между собой. Я бы мог одновременно заниматься как теорией избирательного процесса, так и наблюдать за тем, что происходит «на земле», — пояснил «Новой газете» Андрей Бузин.

Он отметил, что решение губернатора не назначать его в областную комиссию незаконно.

«Власть пренебрегла законом цинично и демонстративно. Воробьев обязан был следовать рекомендации ЦИК, но он проигнорировал закон», — добавил сопредседатель «Голоса».

Бузин связывает решение губернатора Московской области со страхом перед авторитетом эксперта.

«Они не хотели иметь там (в составе избирательной комиссии Московской области — ред.), боялись, что это повлияет на возможности, которые имеет администрация в избирательном процессе», — сказал Бузин.

Андрей Бузин с 1993 по 2001 г. был членом избиркомов всех уровней, долгое время был экспертом ассоциации «Голос» (фактически прекратила существование из-за попадания в список «иностранных агентов»). Сейчас является сопредседателем движения «Голос». 28 ноября стало известно о его назначении в экспертно-консультационную группу при ЦИК.