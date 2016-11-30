В Московском окружном военном суде по делу об убийстве Бориса Немцова допросили друзей политика.

Главный редактор «Еженедельного журнала» Рыклин сказал, что Немцов говорил ему о двух источниках угроз: Кремле и Чечне. По словам Рыклина, в 2002 году в поездке в Чечню на съезд чеченского народа Немцову прямо угрожали молодые люди, среди которых был и юный тогда еще Рамзан Кадыров.

«На Кавказе все долго помнят», — добавил главред «Еженедельного журнала».

Илья Яшин, зампредседателя партии Парнас, сообщил, что Немцов был объектом угроз и хулиганских нападений.

«В него кидались яйцами, на его машину скидывали унитаз — попали на капот, много угроз поступало в социальных сетях. Несколько лет назад угрожали его сыну, Немцов обращался в правоохранительные органы», — отметил Яшин.

В 2014 году, по его словам, они с Немцовым часто обсуждали вопросы безопасности.

«Всерьез он опасался только одного человека — Рамзана Кадырова. Он понимал, что создает проблемы ярославским политикам, московским оппонентам, но всерьез он ожидал угроз только от Кадырова — считал его бандитом и убийцей, который никому не подчиняется», — заявил зампредседатель «Парнаса».

Яшин уточнил, что речь идет об угрозах, поступавших в 2014-2015 годах, последний раз это было после того, как Немцов опубликовал видео, где чеченские военные пересекают российско-украинскую границу.

Политика Бориса Немцова убили в ночь на 28 февраля 2015 года. По уголовному делу об убийстве были арестованы предполагаемый убийца Заур Дадаев и соучастники, помогавшие в слежке и сокрытии улик Хамзат Бахаев, Темирлан Эскерханов, а также братья Анзор и Шадид Губашевы. Еще один обвиняемый Беслан Шаванов погиб при задержании в Чечне.

Изначально трое подсудимых, включая Дадаева, признали свою вину, потом от признательных показаний отказались, сославшись на то, что они были даны под пытками. Двоих подсудимых свидетель опознала на видео с камер незадолго до убийства.