Для Кремля стало новостью заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о намерениях Анкары свергнуть президента Сирии Башара Асада. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Заявление действительно стало новостью, это очень серьезное заявление», - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о высказывании турецкого лидера.

По словам представителя Кремля, это заявление Эрдогана в целом «диссонирует с предыдущими».

«Диссонирует с нашим пониманием ситуации, с нашим как государства, вооруженные силы которого единственные находятся в легитимном режиме на территории САР», — сказал пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, Москва надеется, что от турецких партнеров в ближайшее время последуют разъяснения этой ситуации.

Напомним, накануне Реджеп Эрдоган заявил, что Турция начала в Сирии военную операцию, чтобы положить конец режиму Башара Асада.

«Почему мы вошли? Мы не претендуем на сирийскую землю. Это для того, чтобы земли принадлежали своим настоящим хозяевам. Для того, чтобы сказать, что мы там для восстановления справедливости. Мы вошли туда, чтобы положить конец тирану Асаду, который устроил в стране государственный террор. Других причин не было», — заявил турецкий лидер.

По его словам, за время войны в Сирии погибли почти миллион человек. Турецкая сторона «выступала за терпение», но в итоге была вынуждена войти в Сирию вместе Свободной сирийской армией, заявил Эрдоган.

С августа этого года Турция при содействии отрядов Сирийской свободной армии проводят на севере Сирии операцию «Щит Евфрата». Тогда Турция ввела на сирийскую территорию около 40 танков.