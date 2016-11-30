Войска противовоздушной обороны (ПВО) России в Крыму переведены на усиленный режим работы из-за проведения Украиной ракетных стрельб в акватории Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

По словам собеседника издания, на усиленный режим также переведен Черноморский флот, так как корабли являются «самодостаточными боевыми единицами для отражения подобных угроз».

«Со стороны Украины проведение стрельб — это своеобразный пиар-ход, целью которого является создание нервозной обстановки, однако военными это в любом случае воспринимается как реальная и потенциальная угроза», — отметил собеседник агентства.

Напомним, командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины 1 и 2 декабря проведет ракетные стрельбы южной части страны. Киев выпустил авиационное уведомление, устанавливающие опасные зоны над нейтральными водами Черного моря и частично над черноморскими территориальными водами к юго-западу и юго-востоку от Крыма.

В Росавиации сообщили, что «заявленные украинской стороной юго-восточные границы опасной зоны нарушают границы территориального моря Российской Федерации, что является нарушением норм международного права и российского законодательства».