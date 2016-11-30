В этом году форум как никогда широкомасштабен: три дня, 275 мероприятий, 92 площадки: дискуссии, круглые столы, конференции, премьеры, вернисажи, мастер-классы и презентации. Форум предполагает два « потока» — профессиональный для участников и общественный — для гостей и горожан. В первом примут участие 7800 человек, во втором — более десяти тысяч.

Гуманитарное сотрудничество, сохранение культурного наследия, новые концепции образования, развитие современного искусства, архитектуры, музейного дела — магистральные темы форума. На полях Деловой площадки, объединяющей почти тысячу бизнес-участников, подпишут больше 60 межрегиональных и международных соглашений в сфере культуры, в том числе соглашения с иностранными министрами культуры и туризма. На форум приедут 37 иностранных делегаций и 16 иностранных министров, а также представители всех 85 регионов России.

Среди звёзд форума — Рэйф Файнс, Юрий Григорович, Валерий Гергиев, пианист Даниэль Поллак, композиторы Эрик Серра и Габриэл Прокофьев, внук Сергея Прокофьева.

На Форуме будут работать четырнадцать секций: кино ( руководитель Федор Бондарчук), музыка (руководитель Сергей Стадлер), балет и танец (руководители Николай Цискаридзе и Борис Эйфман), Театр (руководитель Владимир Урин), музеи и выставочные проекты (руководитель Михаил Пиотровский), цирк и уличный театр (руководители Дмитрий Иванов и Вячеслав Полунин), сохранение культурного наследия (руководитель Олег Рыжков), литература и чтение (руководитель Людмила Вербицкая). А также секции образования, коммуникаций, креативной среды и урбанистики, народного творчества, туризма. Основной жанр здесь — застольная беседа, споры, обсуждение концепций.

Среди ключевых событий форума — пленарное заседание «Сохранение мирового культурного наследия: национальные стратегии и глобальные вызовы» ( в Эрмитаже), премьера «Погребальной песни» Игоря Стравинского в Мариинском театре, дирижер — Валерий Гергиев, международный симпозиум «Прокофьев. XXI век», научная конференция «Прокофьев на балетной сцене» — к 125-летию Сергея Прокофьева и 90-летию Юрия Григоровича.

А также — итоги Года российского кино, в рамках которого Министерство культуры представит осуществлённые проекты, конференция «Русское кино глазами иностранцев» с исследователями отечественного кинематографа из США, Великобритании, Франции.

В рамках форума будут вручены премии имени Луначарского, «Меценат года» и «Музейный Олимп».

Еще одно новшество этого года — приглашение страны-гостя, первой стала Греция с большой программой: от выставки «Genii loci. Греческое искусство с 1930 года до наших дней» в Манеже до российско-греческой премьеры «Царь Эдип» в постановке Римаса Туминаса.

Развивается «Под эгидой Форума» — фестивальная программа, включающая топ- проекты в сфере искусства: таких в 2016 году было 180. Среди громких событий — выставка «Василий Кандинский и Россия» в Русском музее, ХXVI Международный театральный фестиваль «Балтийский дом», международный фестиваль искусств «Дягилев P. S.», выставка «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния – воин красоты» в Эрмитаже.

Важная и отличительная черта форума — никаких санкций, барьеров, герметичной среды; главное тут живой обмен мнениями, конструктивные решения, совместные поиски смыслов. Работа завершится 3 декабря.