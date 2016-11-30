Заместителя министра культуры Григоря Пирумова, арестованного по обвинению в мошенничестве, уволят в ближайшее время — он уже написал заявление об уходе, передает ТАСС со ссылкой на источники.

По словам первого замминистра культуры Владимира Аристархова, в первых числах декабря будет также уволен директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры Борис Мазо. Он подтвердил, что приказ об увольнении уже имеется, но он пока не вступил в силу.

Аристархов отметил, что решение об увольнении Пирумова должен принять не министр культуры Владимир Мединский, а глава правительства Дмитрий Медведев.

Ранее источник агентства рассказал, что увольнение Пирумова произойдет в ближайшее время.

Накануне «Коммерсантъ» сообщил, что все фигуранты уголовного дела о махинациях с хищением бюджетных средств на реставрацию признали вину.

http://kommersant.ru/doc/3155986

https://zona.media/news/2016/30/11/poka_pirumov

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении некоторых высокопоставленных сотрудников министерства культуры и предпринимателей, подозреваемых в хищении государственных средств, выделенных на проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия.

В рамках дела были арестованы Замминистра культуры Пирумов, глава ФГУП «Центр реставрации» Олег Иванов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры Борис Мазо, глава компании «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев, а также управляющий «БалтСтроя» Александр Коченов, предприниматель Никита Колесников, глава ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Борис Цагараев и руководитель проекта ООО «Стройкомплект» и АО «БалтСтрой» Владимир Сванбек.

По версии следствия, в 2012 году Пирумов организовал группу, участники которой заключали госконтракты на реставрацию Новодевичьего монастыря, Изборской крепости, Псковского академического театра драмы имени Пушкина, Иоанно-Предтеченского монастыря, Музея космонавтики в Калуге и башни Кронпринц в Калининграде. Контракты заключали по завышенной стоимости, а чиновники получали откаты.