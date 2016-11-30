Назначен новый министр экономического развития
Новым министром экономического развития России стал заместитель министра финансов Максим Орешкин, сообщается на официальном сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин утвердил назначение. «Максим Станиславович, вы работаете не так давно, но, в целом уже немало, и работаете успешно. Я хочу вам предложить должность министра экономического развития», — сказал президент. Орешкин согласился возглавить министерство.
34-летний Орешкин стал самым молодым министром в действующем кабинете — он на месяц моложе главы Минкомсвязи Николая Никифорова.
«Главная задача на предстоящий год — это подготовка ключевых мер, которые позволят снять структурные преграды для роста российской экономики», — заявил Орешкин в ответ на вопрос Путина о его планах для министерства.
По информации с официального сайта министерства финансов, Орешкин родился в Москве. В 2004 году окончил магистратуру Национально-исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению «Экономика».
До 2006 года Орешкин заведовал сектором Центрального банка, потом перешел на должность управляющего директора «Росбанка». С 2010 по 2012 год был руководителем аналитического блока по России и СНГ ЗАО «Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк». Позднее стал главным экономистом по России в «ВТБ Капитал». В сентябре 2013 года возглавил департамент долгосрочного стратегического планирования Минфина, а через два года получил должность заместителя министра финансов.
Ранее источники RNS сообщали, что в шорт-листе кандидатов на пост главы Минэкономразвития — помощник президента Андрей Белоусов, первый замруководителя аппарата правительства Максим Акимов, первый зампред Центробанка Ксения Юдаева и глава ФНС Михаил Мишустин.
По информации «Дождя», в числе претендентов также был губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Министром экономического развития также предлагали Алексею Кудрину, но он отказался.
Пост министра экономического развития был свободным с 15 ноября, после того как президент Путин уволил Алексея Улюкаева в связи с утратой доверия. Глава Минэкономразвития Улюкаев был задержан днем ранее при получении взятки в два миллиона долларов, которые он требовал за положительный отзыв министерства на покупку «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти». В настоящее время Улюкаев находится под домашним арестом.