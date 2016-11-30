Новым министром экономического развития России стал заместитель министра финансов Максим Орешкин, сообщается на официальном сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин утвердил назначение. «Максим Станиславович, вы работаете не так давно, но, в целом уже немало, и работаете успешно. Я хочу вам предложить должность министра экономического развития», — сказал президент. Орешкин согласился возглавить министерство.

Фото: Максим Орешкин / Facebook

34-летний Орешкин стал самым молодым министром в действующем кабинете — он на месяц моложе главы Минкомсвязи Николая Никифорова.

«Главная задача на предстоящий год — это подготовка ключевых мер, которые позволят снять структурные преграды для роста российской экономики», — заявил Орешкин в ответ на вопрос Путина о его планах для министерства.

По информации с официального сайта министерства финансов, Орешкин родился в Москве. В 2004 году окончил магистратуру Национально-исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению «Экономика».

До 2006 года Орешкин заведовал сектором Центрального банка, потом перешел на должность управляющего директора «Росбанка». С 2010 по 2012 год был руководителем аналитического блока по России и СНГ ЗАО «Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк». Позднее стал главным экономистом по России в «ВТБ Капитал». В сентябре 2013 года возглавил департамент долгосрочного стратегического планирования Минфина, а через два года получил должность заместителя министра финансов.

Ранее источники RNS сообщали, что в шорт-листе кандидатов на пост главы Минэкономразвития — помощник президента Андрей Белоусов, первый замруководителя аппарата правительства Максим Акимов, первый зампред Центробанка Ксения Юдаева и глава ФНС Михаил Мишустин.

По информации «Дождя», в числе претендентов также был губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Министром экономического развития также предлагали Алексею Кудрину, но он отказался.

Пост министра экономического развития был свободным с 15 ноября, после того как президент Путин уволил Алексея Улюкаева в связи с утратой доверия. Глава Минэкономразвития Улюкаев был задержан днем ранее при получении взятки в два миллиона долларов, которые он требовал за положительный отзыв министерства на покупку «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти». В настоящее время Улюкаев находится под домашним арестом.