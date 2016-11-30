Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда по иску главы «Роснефти» Игоря Сечина к «Новой газете».

«"Новая газета" не удовлетворена решением суда, обязавшего нас опровергнуть ту информацию, которая и не содержалась в публикации. Естественно, мы будем обязаны исполнить это решение, однако планируем обжаловать его в вышестоящим инстанциях, так как полагаем, что создаются опасный прецедент, позволяющий тем или иным гражданам обжаловать в суде нечто несуществующее», — заявил заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов.

Ранее «Новая газета» решила обжаловать решение Басманного суда, который в октябре удовлетворил иск Сечина. Тогда суд обязал издание опровергнуть статью «Секрет "Принцессы Ольги"» на сайте и в печатной версии в течение семи дней после вступления решения в законную силу.

Соколов отмечает, что по фактурной части материала у истца не было претензий, «оспаривалось то представление, которое могло сложиться после прочтения».

Напомним, Игорь Сечин требует признать информацию, содержащуюся в статье Романа Анина «Секрет «Принцессы Ольги» недостоверной, порочащей его честь и достоинство.