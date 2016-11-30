Избранный президент США Дональд Трамп намерен до инаугурации выйти из бизнесма, чтобы сосредоточиться на своем посту. Об этом он сообщил в своем твиттере.

Трамп передаст бизнес членам своей семьи. 15 декабря он собирается провести пресс-конференцию в Нью-Йорке, чтобы рассказать о планах относительно предпринимательской деятельности.

Трамп отметил, что по закону он не обязан этого делать, однако он считает это необходимым, чтобы в отношении него не было подозрений в конфликте интересов.

«В настоящее время готовятся правовые документы, которые полностью выводят меня из бизнес-операций. Президентство гораздо более важная задача», — написал Трамп.

О намерении передать управление бизнесом свои детям — Иванке, Дональду и Эрику — сообщили ранее представители Trump Organization.

В настоящее время дети Трампа, а также муж Иванки, предприниматель Джаред Кушнер работают в переходной администрации Трампа вплоть до 20 января — дня его вступления в должность.

8 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Он набрал большее число выборщиков.

Его соперница, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон победила по общему числу проголосовавших, набрав на 2 млн голосов больше. Последний раз такой прецедент случился в 2000 году: республиканец Джордж Буш-младший выиграл у бывшего вице-президента Эла Гора по количеству выборщиков, но проиграл по общему голосованию.