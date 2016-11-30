Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь обвинила столичную полицию в бездействии в связи с нападением на ее мужа, социолога Сергея Мохова.

В своем фейсбуке Соболь рассказала, что участковый полицейский, которому изначально поручили расследовать дело о нападении, отказывается вести его: «это слишком сложно, вот если бы ваш муж вас побил, я бы что-то стал делать, а тут не моя компетенция явно».

Его начальник, глава отделения участковых уполномоченных полиции отдела МВД по Донскому району Артем Хомич в свою очередь утверждает, что дело по-прежнему должен вести участковый. Хомич отказался общаться с «Новой газетой», заявив, что не дает комментарии СМИ. По мнению Соболь, в УВД «не хотят брать на себя ответственность», поэтому дело передают в ведение участкового.

За последние пять дней полиция не провела никаких следственных действий. Соболь при помощи юриста получила записи с видеокамер из департамента информационных технологий и пыталась передать их правоохранительных органам, чтобы помочь в расследовании, однако в полиции отказались принять их.

На видеозаписи, говорит юрист ФБК, запечатлены по меньшей мере четыре свидетеля, личности которых установить не составляет труда. Несмотря на готовность соседей дать показания, полицейские не допросили ни одного человека.

Вечером 25 ноября неизвестный, скрывавший лицо букетом цветов, напал на Мохова и вколол шприцом в ногу неизвестное вещество. После инъекции, предположительно, психотропного вещества, Мохов потерял сознание и был госпитализирован.

Любовь Соболь выдвигает две версии случившегося: либо нападение связано с расследованием Моховым рынка ритуальных услуг (Соболь называет ее менее вероятной), либо ее профессиональная деятельность в Фонде борьбы с коррупцией. Версию о бытовом конфликте она отвергает: Мохова караулила машина, нападавшего лично он не знает.