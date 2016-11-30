Французский композитор Дидье Маруани намерен подать заявление о клевете на певца Филиппа Киркорова, передает РИА Новости.

«Мы через адвокатов будем обращаться в прокуратуру по факту незаконного задержания, а также будем обращаться в правоохранительные органы, в том числе по факту клеветы на меня», — заявил Маруани.

По мнению Маруани, он стал «жертвой глупой, преступной акции». Он утверждает, что получили более 60 сообщений именно от Киркорова, а не от пранкеров.

Маруани добавил, что еще один композитор намерен судиться с Киркоровым. «Мой друг написал песню для Далиды, а Киркоров ее без разрешения перепел», — рассказал он о песне «Самая, самая».

Представитель Маруани Игорь Трунов заявил, что уже написал заявление на Киркорова и его адвоката Александра Добровинского о ложном доносе.

Накануне Филипп Киркоров заявил о вымогательстве у него одного миллиона евро композитором Маруани и его юристом Игорем Труновым. В итоге полиция задержала обоих в банке. Позднее их отпустили.

Лидер группы Space Дидье Маруани судится с Филиппом Киркоровым по делу о плагиате из-за песни «Жестокая любовь», которую истец называет плагиатом его композиции Symphonic Space Dream.

Трунов объявил, что Киркоров согласился выплатить Маруани один миллион евро для заключения мирового соглашения. Добровинский этот факт отрицает. По его словам, с Маруани общался не Киркоров, а известные пранкеры Лексус и Вован. Лексус подтвердил это.