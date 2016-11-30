Бюджет, выделяемый на питание заключенных в исправительных учреждениях, к 2019 году сократят почти на 5 млрд рублей, передает Интерфакс со ссылкой на советника директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Владимира Седых.

«Если бюджет ФСИН в 2015 году составлял 20,5 млрд рублей, то на заключенного в день приходилось 86 рублей, на которые мы должны были его накормить. А с 2019 года кормить его придется за 64 рубля», — рассказал он.

Седых заверил, что новый план ФСИН «позволит накормить людей и не быть банкротами». Среди возможных выходов из ситуации он назвал закупки у сторонних покупателей и дотацию сельхозпроизводства за счет другой деятельности (деревообработка, металлообработка).

ФСИН может начать изготавливать полуфабрикаты прямо на территории колоний. Среди других вариантов — частичный переход с говядины и свинины на мясо птицы, организовать овощехранилиза и мини-производства.

В случае, если финансирование урежут еще больше, то «с такими производственными показателями у нас будет срыв».

Как сообщала ранее «Новая газета», за последние 10 лет бюджет ФСИН вырос в шесть раз. Служба занимает шестую позицию по объемам финансирования среди министерств и ведомств — после Минфина, Минобороны, МВД, Росавтодора и Минобразования.