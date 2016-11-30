Россия сократилась сократить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки, передает RNS. Об этом заявил на конференции по итогам встречи в Вене представителей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) министр энергетики Катара Мухаммад Салех аль-Сада.

Это первое соглашение по сокращению добычи нефти с 2008 года, отмечает Reuters. Добычу нефти сократят на примерно 4,5% (1,2 миллиона баррелей в день). В целом с января 2017 года ОПЕК сократит добычу до 32,5 баррелей в сутки.

Министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино рассказал также, что Россия может войти в министерский комитет по контролю выполнения соглашения ОПЕК.

Ранее о готовности России сократить добычу нефти объявил министр нефти Ирана Биджан Зангане. Саудовская Аравия сократит добычу 486 тысяч баррелей в сутки.

После соглашения цена на нефть марки Brent на торгах ICE в Лондоне поднялась уже на 8,6% — до 51,4 долларов за баррель.