Сотрудника Центра содействия семейному воспитанию «Полярная звезда» на северо-востоке Москвы уволили за избиение ребенка, передает агентство «Москва» со ссылкой на представителя учреждения.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, в связи с опубликованной ранее информацией об избиении Бабушкинская межрайонная прокуратура Москвы проводит проверку. По ее результатам прокурор вынес директору центра представление об устранении выявленных нарушений.

Как сообщила официальный представитель московского управления Следственного комитета Юлия Иванова, уголовное дело по факту избиения возбуждено по статьям «халатность» и «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Вред здоровью ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.

По данным следствия, 24 ноября в детском доме «Полярная звезда» педагог ударил по лицу 12-летнего сироту. После этого ребенок сбежал из детдома. Руководство учреждения при этом не уведомило полицию о факте побега воспитанника. Обративший на мальчика внимание в метро полицейский отвел его в травмпункт, где были зафиксированы травмы.

Позже стало известно, что полиция задержала воспитателя, он сознался в содеянном, заявив о психологическом перенапряжении на работе.