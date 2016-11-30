Владельцы магазинов по продаже алкоголя в Чечне добровольно отказались от выданных им лицензий на продажу алкоголь, заявил директор департамента экономики, торговли и потребительского рынка Минэкономтерразвития республики Магомед Мустафинов в разговоре с изданием «Кавказ.Реалии».

По словам чиновника, таким образом все магазины, в которых продают алкоголь, прекратили свою деятельность. Ранее предпринимателей пригласили на встречу с главой парламента и руководителем оперативного штаба по снижению аварийности на дорогах Магомедом Даудовым (Лорд).

Всего в республике было 14 таких торговых точек. Они работали по два часа в сутки — с 8 до 10 утра. По информации интернет-издания, власти Чечни обещают помочь им перепрофилировать бизнес.

Даудов решил встретиться с торговцами алкоголем после недавнего ДТП на трассе «Кавказ» вблизи Чернореченского поста. Тогда столкнулись три автомобиля, в результате чего погибли восемь человек. Глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что, по свидетельствам очевидцев, водитель одного автомобиля был в состоянии алкогольного опьянения.