Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре ситуацию в Сирии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении отмечается, что телефонные переговоры состоялись по инициативе турецкой стороны. Лидеры стран обсудили «сирийскую проблематику, в том числе по ситуации в Алеппо».

Кроме того, Путин и Эрдоган обсуждали вопросы российско-турецких отношений, включая предстоящие в ближайшее время двусторонние контакты на различных уровнях. Путин также выразил Эрдогану соболезнования в связи с гибелью детей при пожаре в общежитии для девочек в городе Адана.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал уточнять, разъяснил ли Эрдоган свою позицию относительно свержения президента Сирии Башара Асада, пишет ТАСС. Песков сказал лишь, что «состоялся широкий обмен мнениями».

Это уже третий за последние пять дней телефонный разговор Путина и Эрдогана.

Накануне президент Турции объявил о начале турецкой военной операции и вторжении своей армии в Сирию, чтобы положить конец режиму Башара Асада. В среду Песков заявил, что в ходе недавних телефонных переговоров Эрдоган не делал никаких заявлений о намерении провести в Сирии операцию. В связи с этим в Кремле ждут разъяснений от властей Турции.