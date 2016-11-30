Госдума одобрила во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об усилении уголовной ответственности для правоохранительных органов за незаконное преследование предпринимателей.

Документ вводит в статью «привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности» дополнительный состав преступления о возбуждении дела «в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной или иной личной заинтересованности», которое в результате привело к прекращению предпринимательской деятельности или причинению крупного ущерба.

Согласно законопроекту, внесенному в аппарат нижней палаты парламента президентом России Владимиром Путиным, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности наказывается лишением свободы на срок до семи лет. В случае, если предпринимателя обвинили в тяжком или особо тяжком преступлении, то виновного в этом могут лишить свободы на срок от пяти до десяти лет. Незаконное возбуждение уголовного дела, согласно закону, может также наказываться сроком от пяти до десяти лет.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что поправки помогут снизить число случаев, когда предприниматели по итогам расследования возбужденных дел хоть и не лишались свободы, но теряли бизнес.