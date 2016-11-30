Посольство Бенина подтвердило захват пиратами судна с россиянами на борту, передает ТАСС.

«На судне действительно находятся граждане Украины и России. По разным оценкам, на борту судна могут находиться до четырех россиян», — рассказал посол государства Анисет Габриэл Кочофа. Он отметил, что судно находилось вне территориальных вод Бенина.

По словам Кочофа, россиян должны отпустить, когда судно вернется в воды Бенина. Тогда власти страны смогут поговорить с экипажем судна и выяснить, «что случилось на самом деле». В данный момент известно, что судно направлялось из Ганы в направлении Бенина. Требований пиратов власти страны не знают.

Ранее сообщалось, что захвачено греческое судно Saronic Breeze под панамским флагом с 18 россиянами и двумя гражданами Украины на борту. Днем в среду официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что подтверждений тому, что судно захвачено, нет.