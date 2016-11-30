Российские пограничники задержали на границе с Украиной в Ростовской области украинских военнослужащих, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального погрануправления ФСБ.

Бывший пограничник Олег Данилюк и солдат Богдан Белозеров признались, что дезертировали. Один был задержан в Тарасовском районе Ростовской области, другой — в Чертковском районе.

Данилюк, уроженец Житомира, был мобилизован в погранвойска в январе 2015 года. «Зарплата у нас не очень большая, служба уже очень надоела. Всем мобилизованным тяжело, всем надоело и все хотят домой», — рассказал он.

Белозерову пришла повестка после того, как у него умерла жена. Он отказался идти в армию, уехал к родственнице в деревню — там его искали военные. В итоге после месяца в бегах он решил перейти российскую границу.

РИА Новости, также ссылающееся на пресс-службу ведомства, сообщает о третьем задержанном военнослужащем с Украины — жителе поселка Меловое Алексее Яцуне. Его забрали в армию насильно прямо на работе. «На то, что у меня больной отец, никто внимания не обратил. На работу ко мне подъехала машина с автоматчиками и две работницы военкомата. Мне сказали, что везут на комиссию, но никакой комиссии не было, я сразу попал в учебный центр», — рассказал он.

После призыва его отправили в зону боевых действий в районе Артемовска. «Война уже надоела, никто не хочет воевать, многие считают, что она бессмысленна, потому что с обеих сторон граждане Украины. Из-за этого принял решение дезертировать», — заявил Яцун.

Ранее в ноябре ростовские пограничники задержали еще одного дезертира — третьего в 2016-м году бежавшего украинского военнослужащего. Задержанный Евгений Сергиенко сообщил, что собирается просить в России о политическом убежище.