Палата представителей конгресса США приняла законопроект о финансировании американских разведслужб в 2017 финансовом году, передает Associated Press.

В документ включено положение о создании специального межведомственного комитета, который будет заниматься борьбой с «тайным влиянием» со стороны России на граждан и правительства других государств.

За инициативу проголосовали 390 конгрессменов, 30 выступили против нее.

В состав комитета должны войти сотрудники национальной разведки, Госдепартамента, Федерального бюро расследований, а также министерств обороны, финансов и энергетики.

Комитет должен будет проводить встречи на регулярной основе, каждый год — отчитываться перед Конгрессом о проделанной работе, в частности, сообщать о якобы предпринимаемых российскими властями попытках оказывать влияние и ключевых инициативах самого комитета. Бюджет разведсообщества США в 2017 году должен составить около $70,3 млрд.

Теперь документ будет рассмотрен сенатом США. В случае положительного решения он отправится на подпись к президенту. Законопроект может «противоречить обещанию избранного президента США Дональда Трампа улучшить отношения США с Москвой», отмечает агентство.