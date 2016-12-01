Заявления Анкары о том, что Турция намерена добиваться свержения президента Сирии Башара Асада военным путем, вызывают опасения в Москве. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«У нас никогда не было никаких иллюзий насчет того, какие цели преследуют США и ряд союзников США в регионе в процессе проведения их сирийской политики — назовем ее так. Эта цель не скрывалась», — цитирует Рябкова Интерфакс.

По словам замглавы дипломатического ведомства, власти США и Турции неоднократно заявляли о том, что они не видят сирийского будущего во главе с Асадом, поэтому в данном заявлении «нет элемента новизны», однако «под задачу смены режима в Дамаске теперь подтягиваются конкретные военные усилия».

Рябков добавил, что Турция находится в числе той группы стран, позиции которой относительно будущего политического устройства Сирии расходятся с точкой зрения России по этому поводу.

Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия вошла на сирийскую территорию, чтобы «положить конец правлению жестокого тирана» — президента Башара Асада.

После этого, в среду вечером, турецкий лидер провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В ходе них обсуждался также и сирийский вопрос, ситуация в Алеппо, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался уточнить, говорили ли лидеры стран о намерении свергнуть Асада.