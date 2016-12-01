В Магаданской области на памятнике «Маска скорби», воздвигнутом в память о жертвах политических репрессий, неизвестные написали «Сталин жив» и нарисовали пятиконечную звезду, передает Интерфакс.

Надпись о Сталине красной краской баллончика нанесена в нескольких местах на монументе.

На монументе памяти жертв политических репрессий Маска скорби в #магадан совершён акт вандализма pic.twitter.com/ZR9A7fu3JJ — Антон Афанасьев (@antonio_mag49) November 30, 2016

Магаданские полицейские начали проверку по факту осквернения монумента скульптора Эрнста Неизвестного, сообщил агентству представитель управления МВД по Магаданской области.

Памятник жертвам политических репрессий «Маска скорби» открыли 12 июня 1996 года на сопке Крутая. Раньше там находилась «транзитка» — лагерь, из которого заключенных отправляли на Колыму. Внутри монумента находится копия тюремной камеры.

Ранее в ноябре неизвестные осквернили памятник жертвам политических репрессий в Томске. Вандалы нанесли при помощи трафарета баллончиком с красной краской портрет Сталина на «Камень скорби».