Российский гроссмейстер Сергей Карякин, проигравший в битве за мировую шахматную корону, заявил о намерении снова бороться за титул лучшего шахматиста в 2018 году, передает Интерфакс.

«Конечно, это мой план. Я отдохну, потом у нас будет турнир в Вейк-ан-Зее, я думаю сыграть в Катаре на чемпионате мира по блицу и рапиду. Буду работать над игрой, думаю, мне в будущем представится шанс», — заявил он.

Об этом шахматист рассказал на пресс-конференции по итогам матча за титул чемпиона мира, в котором он уступил норвежцу Магнусу Карлсену. Призовой фонд завершившегося в Нью-Йорке матча составил 1 миллион евро. Карлсен получит 600 тысяч евро, Карякин — 400 тысяч евро.

Карякин признал, что соперник одержал заслуженную победу. Он отметил, что в дни матча, длившегося с 11 по 30 ноября, не следил за событиями вокруг турнира и новостями. После матча за титул чемпиона мира Карякин напрямую попадает на Турнир претендентов, победитель которого сыграет в ноябре 2018 года.

Карлсен — чемпион мира по шахматам с 2013 года. Последним россиянином, завоевавшим этот титул, в 2008 году стал Владимир Крамник.