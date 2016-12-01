Россия может сбивать украинские ракеты средствами противовоздушной обороны в случае опасности при стрельбах в районе Крыма 1 и 2 декабря, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Соответствующая нота была передана Киеву на прошлой неделе, однако подробности документа не раскрывались. Российский МИД назвал действия Украины провокацией в расчете на жесткую реакцию Москвы

25 ноября Минобороны сообщило о протесте против стрельб, которые затрагивают воздушное пространство над российскими территориальными водами в Крыму. Заявление содержалось в военно-дипломатической ноте украинскому военному атташе в Москве, но об обещании сбивать угрожающие ракеты в сообщении не говорилось.

Накануне украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что Россия в данной ноте пригрозила сбивать ракеты и наносить удары по пусковым установкам.

По мнению источника «Ведомостей», близкого к Минобороны, учения, вероятно, являются провокацией и намерений действительно стрелять по территории России у украинских военных нет.

Ранее в ноябре Украина объявила о намерении провести ракетные стрельбы близ Крыма 1 и 2 декабря, в связи с чем издала авиационные уведомления об опасных для полетов зонах над нейтральными водами Черного моря и частично над территориальными водами России к юго-западу и юго-востоку от Крыма.