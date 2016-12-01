Старший внук бывшего президента Узбекистана Ислам Каримов-младший заявил, что узбекские спецслужбы планируют убийство его матери, старшей дочери экс-президента Гульнары Каримовой. Об этом он рассказал в интервью «Би-би-си».

Каримова находится под «неофициальным» домашним арестом. Ей не предъявленыо никаких обвинений, а просто заперли дома. Пол словам Ислама, спецслужбы наняли женщин, похожих на Гульнару: их одевают, как старшую дочь покойного президента, и возят на машине по городу, чтобы создать видимость того, что она на свободе.

Сам Ислам проживает за границей. Он назвал «людьми бабушки» лиц, которые удерживают Гульнару Каримову под домашним арестом.

Каримов подтвердил, что на жизнь его матери готовится покушение. «Сейчас у них есть в планах, я знаю это почти на сто процентов, что они хотят. Я не могу сказать, каким образом, потому что это их какие-то планы, но они хотят ликвидировать ее, скорее всего через какое-нибудь отравление. Потом обвинят кого-то другого», — сказа он.

По словам Каримова, у него нет возможности непосредственно контактировать с матерью, однако о его 18-летняя сестра Иман может раз в месяц видеться с ней.

Два года назад генеральная прокуратура Узбекистана объявила о том, что старшая дочь президента Гульнара Каримова причастна к коррупции, организованной преступности и мошенничеству. Ее поместили под домашний арест. С тех пор никакой достоверной информации о ее судьбе не поступало.