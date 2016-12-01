Один из российских банков потерял более 100 млн рублей в результате хакерской атаки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке информационной безопасности и источник, близкий к Центробанку.

Название пострадавшей кредитной организации не называется. По информации издания, атаке подвергся филиал регионального банка. Хакеры вывели из него все деньги, находившиеся на счетах.

Пострадавший банк использовал автоматизированную банковсую систему (АБС) компании «Диасофт». Вероятно, взломщики использовали уязвимость в ней. При этом разработчики системы заявляют, что никто к ним с жалобой на взлом не обращался. Среди клиентов компании — Сбербанк и «Альфа-банк».

"В результате платеж из АБС на крупную сумму вышел с подмененным адресом. Если следствие подтвердит этот факт, то данный инцидент станет первым случаем успешной атаки на АБС с серьезной кражей», — рассказал собеседник издания.

Ранее в ноябре стало известно, что несколько крупных российских банков (Сбербанк, «Альфа-банк», «Банк Москвы», «Росбанк»), а также Московская биржа подверглись серии массированных DDoS-атак. Мощным атакам подверглись. Атаки были организованы с ботнетов, включающих десятки тысяч машин, территориально распределенных по нескольким десяткам стран. В Центробанке добавили, что «в атаке участвует бот-сети состоящие из так называемых устройств «интернета вещей».